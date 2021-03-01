Хабиров пообещал министру «разбор полетов» из-за курящих восьмиклассниц

По словам Хабирова, детьми нужно заниматься

Глава Башкирии Радий Хабиров пригрозил министру образования Айбулату Хажину «разбором полетов» из-за курящих восьмиклассниц. Руководителю региона сообщили, что в школах двух районов ученицы массово «подсели» на вредную привычку. Где именно это происходит, он говорить не стал, но уже сегодня «туда в закрытом режиме отправится контрольное управление».

– Там восьмиклассницы-девочки курят. Мы, по-моему, договаривались об этом, что…ну, курят дети. Мы не на луне живем – да, детишки курят. Но массово в одном классе, как мне сказали – там две девочки только не курят. Вы там с ума посходили, что ли? Сегодня туда в закрытом режиме выедет контрольное [управление]. Но если я это [факт массового курения у школьников] установлю, будет разбор полетов, – сказал Хабиров Хажину во время оперативного совещания в правительстве.

Глава Башкирии добавил, что сейчас «дети живут в сложном и агрессивном мире», и ими нужно заниматься.