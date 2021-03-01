«Больше переговоров не будет»: Хабиров поставил ультиматум частным перевозчикам

Хабиров вновь заявил о необходимости убрать ПАЗики с улиц города

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве заявил о начале массовых проверок частных пассажирских перевозчиков, которые не используют терминалы безналичной оплаты. По словам чиновника, власти региона уже давали отсрочку предпринимателям, работающим на рынке пассажирских перевозок. Тем не менее часть перевозчиков все равно игнорирует закон о применении кассовых аппаратов, который был принят в 2019 году.

– Требования о безналичных расчетах установлены федеральным законодательством. С 1 июля 2019 года применять кассовую технику обязаны все предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки. Коллеги, с 1 июля 19-го года, - сказал Хабиров. - В течение 2020 года мы постоянно предупреждали перевозчиков о необходимости применении контрольно-кассовой техники. В этом году мы неоднократно приглашали их на диалог в мэрию Уфы и Минтранс. Сегодня я принял решение, что больше переговоров не будет.

Руководитель региона поручил профильным ведомствам начать рейды по пассажирским перевозкам «сегодня-завтра". Хабиров также заявил, что "к концу этого года в Уфе не должно остаться «ПАЗиков»: «Я уж как попугай здесь это говорю. Просто я добьюсь этого».