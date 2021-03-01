«У меня хорошая семья»: Хабиров отказался от собственной спальни в новом деловом центре стартаперов

Хабирову не понравилась идея спальни в его кабинете

Сегодня, 1 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель Госкомитета республики по предпринимательству Римма Бойцова представила доклад о строительстве IQ-парка, который в этом году откроется в Уфе. В технопарке предусмотрен просторный кабинет для главы республики Радия Хабирова. В помещении по плану будет размещена еще и спальня – однако против этой идеи прямо во время оперативки высказался сам руководитель региона. Он отметил, что «любит спать дома» и попросил убрать спальню из проекта своего кабинета.

– Вы, коллеги, меня жалейте иногда. Я все-таки публичная фигура. Я не знаю, какой «умник» это придумал – там, как мы договаривались, должен быть мой кабинет, – я не очень понял, вы этому кабинету зачем спальню туда приделали. Я вполне люблю спать дома, у меня хорошая семья – не надо этого делать, ладно? Из всей той информации, которую вы сделали про IQ-парк, больше всего люди обсуждали, какая же, интересно, там будет спальня. Если вы хотите там сделать гостиницу для резидентов, так сделайте, – обратился

Напомним, IQ-парк – это деловой центр, в котором объединятся несколько сфер высокотехнологичного бизнеса для развития инноваций и стартапов. Башкирия запускает предприятие совместно с фондом «Сколково». По словам главы госкомитета по предпринимательству Риммы Бойцовой, интерьерные решения в IQ-парке «составят конкуренцию офисам «Гугла» и «Яндекса». Технопарк разместится в здании по улице Заки Валиди, рядом с Башкирским государственным университетом.