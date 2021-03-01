За сутки в Башкирии зарегистрировано 138 новых случаев коронавируса

В регионе продолжается массовая вакцинация населения от ковида Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в республике зарегистрировано 138 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных в Башкирии достигло 28719 человек – об этом сообщил во время своего доклада в правительстве министр здравоохранения Максим Забелин. На амбулаторном лечении с легкой или бессимптомной формой находятся 5100 пациентов, еще 241 – госпитализирован, 17 человек находятся в тяжелом состоянии, к аппарату ИВЛ подключены 8 пациентов.

При этом в Минздраве отметили положительную динамику к выздоровлению – ежедневно число вылечившихся значительно превышает число заболевших (в настоящий момент их более 80%).

- За прошедшую неделю мы сократили коечный фонд на 300 коек, в ближайшее время планируем сократить еще на 300. Сейчас задействовано 2180 коек, занятость коечного фонда составляет 81 процент, свободно 18 процентов, - отметил Забелин.

Продолжается в республике и массовая вакцинация населения от ковида. В настоящий момент в Башкирию поступило уже 120 тысяч доз вакцины. Последняя партия в 11 тысяч доз прибыла в регион в выходные и совсем скоро будет распределена между пунктами вакцинации.

- Первым компонентом вакцинировано 80437 человек, вторым компонентом – 26 тысяч населения, - отметили в Минздраве.