Заместитель премьер-министра Башкирии Ленара Иванова покинула свой пост

Ленара Иванова остается на своей должности министра семьи и труда республики

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров озвучил ряд важных решений, касающихся кадровых перестановок.

Так указом главы республики от 1 марта по собственному желанию освобождена от должности заместителя премьер-министра Башкирии Ленара Иванова, она остается на своей прежней должности министра семьи и труда и социальной защиты населения.

- Ленара Хакимовна – опытнейший руководитель. Полагаю, что ее компетенция позволит дальше эффективно вести этот вопрос, и очень надеюсь, что вы выстроите рабочие отношения с Максимом Забелином, - обратился к чиновнице Радий Хабиров.

Такое решение Радий Хабиров обосновал тем, что 2021 год в республике объявлен годом борьбы со смертностью, и именно кадровая перестановка поможет правильно распределить потенциал чиновников и направить их деятельность в максимально эффективное русло.

Напомним, что на прошлом оперативном совещании в правительстве Хабиров раскритиковал доклад Ленары Ивановой, посвященный году здоровья и активного долголетия, и отказался принимать его.

– Я посмотрел ваш доклад. Он никуда не годится. Я вам сказал ясным русским языком – сокращение смертности. Ни одного слова о сокращении смертности я в вашем докладе не увидел. Я видел туризм, на палочках, чтобы наши ветераны ходили, и так далее. О смертности не видел, – заявил Хабиров.