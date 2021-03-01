В Башкирии сменился руководитель госкомитета по конкурентной политике

Фото: госкомитет по конкурентной политике РБ

Сегодня, 1 марта 2021 года, во время оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров объявил о масштабных перестановках в региональном кабмине. Так, по собственному желанию с поста руководителя госкомитета по конкурентной политике ушел Денис Булатов, занимавший этот пост с января 2019 года. С сегодняшнего дня эту должность займет бывший замруководителя этого госкомитета Гульнара Сахабутдинова.

Указ об отставке Булатова и назначении Сахабутдиновой на пост руководителя госкомитета Башкирии по конкурентной политике был подписан еще 27 февраля 2021 года. Однако официально о кадровых перестановках было объявлено на оперативном совещании в правительстве только сегодня.