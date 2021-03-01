Один человек погиб и двое попали в больницу после ДТП на трассе в Башкирии

фото: ГИБДД РБ

В Баймакском районе Башкирии днем 28 февраля произошло ДТП со смертельным исходом. О дорожном инциденте сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась на 104 километре автодороги Магнитогорск-Ира. Там столкнулись УАЗ и встречный Hyundai Solaris. После удара легковушка вылетела в кювет. В результате происшествия погиб водитель иномарки – 52-летний житель Свердловской области. Его 45-летний пассажир, а также шофер из УАЗ пострадали и были доставлены в ближайшую больницу.

– Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП, – передали в ГИБДД.

За минувшие сутки в Башкирии это единственная авария с погибшим. В еще девяти происшествиях на дорогах травмы получили 10 человек.