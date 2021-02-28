«Ругала беспощадно»: Хабиров сообщил, что со дна Кашкадана вывезли 40 тысяч машин грязи

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Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 28 февраля, прокомментировал благоустройство парка вокруг озера Кашкадан в Уфе. В частности, руководитель региона коснулся и реконструкции самого водоема, отметив, что несмотря на все протесты и возмущения, решение осушить и очистить его было правильном. Теперь, отметил руководитель региона, Кашкадан будет чистым и экологичным озером.

– Когда мы решили реконструировать озеро Кашкадан в Уфе, меня общественность ругала - и ругала беспощадно. Говорили, что раз воду слили, то птички и рыбки погибнут, озеро высохнет и так далее. На самом деле я уверен, что мы приняли правильное решение. Летом здесь был омерзительный запах, вода, что называется, “стояла”. Ни купаться в нем, ни отдыхать на берегу невозможно было. Озеро явно болело. Когда мы начали благоустройство, строители вытащили со дна 40 тысяч автомобилей грязи, – рассказал Хабиров, отметив, что на дне озера находили и холодильнику, и арматуру, и строительный мусор с автомобильными шинами.

Глава республики также отметил, что после реконструкции это будет «современный парк». «Я бы сказал, один из лучших парков в России», – уточнил Хабиров. Вокруг озера по проекту будет построена ливневая канализация, сделают глиняный замок, чтобы не уходила вода.

– Мы создаем чистое, экологичное озеро - и это самое главное. Здесь будут и рыба, и растения - мы прислушиваемся к мнению специалистов, – заключил он.