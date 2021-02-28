В Уфе прекращены поиски пропавшей 14-летней школьницы

Фото: Лиза Алерт Башкортостан

Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» сегодня, 28 февраля, сообщили, что в Уфе найдена пропавшая несколько дней назад 14-летняя Алина Сабирова. По информации поисковиков, подростка нашли живой и здоровой. Подробности поисков и обстоятельства ее обнаружения не приводятся.

Напомним, девочка пропала в столице Башкирии, когда ушла из дома 25 февраля и не вернулась. После этого на связь с родственниками и друзьями она не выходила. По данным собственного источника "КП-Уфа", ранее девочка пропадала и раньше.