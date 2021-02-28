Главврач РКБ в Уфе рассказал, как переносят коронавирус беременные

Фото: РКБ имени Куватова

Главврач РКБ имени Куватова Шамиль Булатов опубликовал сообщение о том, что роддом больницы завершил свою работу в статусе инфекционного госпиталя для беременных. В таком статусе медучреждение, уточнил он, проработало чуть более трех месяцев. В роддоме оказывали медицинскую помощь беременным с подозрением на ОРВИ, коронавирус и внебольничную пневмонию.

– Беременные не болеют коронавируснои инфекциеи тяжелее или легче по сравнению с другими пациентами. Об этом говорят как мировые данные, так и наши наблюдения. Как показывает опыт, на течение заболевания оказывает влияние не беременность, а наличие или отсутствие других соматических заболевании — сахарныи диабет, болезни органов дыхания, сердечно-сосудистых заболевании », – отметил Булатов.

Руководитель медучреждения попросил беречь женщин в положении свое здоровье, вести правильный и здоровый образ жизни.

– С завтрашнего дня двери нашего родильного дома снова открыты для рожениц нашеи республики в плановом режиме. Сегодня завершаем все противоэпидемические мероприятия и проводим заключительную дезинфекцию всех помещении нашего корпуса, – отметил он.