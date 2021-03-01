В Уфе 276 обманутых дольщиков компании «Сомострой» получат квартиры

Фото: пресс-служба минстроя Башкирии

Пресс-служба минстроя Башкирии опубликовала сообщение 26 февраля, что по итогам заседания Наблюдательного совета Фонды защиты прав дольщиков было решено достроить еще два проблемных дома в Уфе.

Помимо объектов в Башкирии планируется достроить дома в Ульяновской и Иркутской области, проинформировал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. По его информации, на эти цели планируется выделить более 1 млрд рублей: 874 млн рублей – из имущества Фонда, 184 млн рублей – из региональных бюджетов.

В Уфе планируется завершить строительство двух домов (литер 1 и литер 2) на улице Лесотехникума на пересечении с улицей Энтузиастов в Октябрьском районе. Всего права планируют восстановить у 276 человек. Застройщиком выступает компания ООО НПО «Сомострой».Решением Арбитражного суда Башкирии застройщик был признан 23 июля 2020 года банкротом.