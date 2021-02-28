От отравления угарным газом в Башкирии погибли два человека

В Чишминском районе Башкирии три человека отравились угарным газом в бане. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома республики. В результате происшествия два человека погибли.

Сообщается, что на месте происшествия скончались две женщины 54 и 61 года. Еще один 33-летний мужчина в настоящий момент госпитализирован. Его состояние, по имеющейся информации, оценивается как тяжелое.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.