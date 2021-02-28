Покинул свой пост глава госкомитета по конкурентной политике в Башкирии

Фото с сайта правительства Башкирии

На портале правовой информации республики 27 февраля опубликован указ об освобождении от должности председателя госкомитета по конкурентной политики. Документ подписан главой Башкирии Радием Хабировым.

– Освободить Булатова Дениса Наильевича от должности председателя государственного комитета по конкурентной политике по собственному желанию, –– сказано в указе.

В качестве исполняющей обязанности руководителя комитета назначена Гульнара Сахабутдинова. Соответствующий документ также опубликован на портале правовой информации тем же числом.

Денис Булатов в 2019 году был назначен и.о. председателя государственного комитета по мониторингу социально-экономического развития. В октябре 2019 года встал во главе комитета по конкурентной политике.