В Башкирии перекрыто движение на участке трассы М-5

ГИБДД по Башкирии

Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» передает, что в Башкирии сегодня, 28 февраля, с 12:20 объявлен перерыв движения на 1483 километре трассы М-5 Урал. Движение пока что ограничено для всех видов транспорта. В пресс-службе управления уточнили, что перекрыты две полосы движения. Причина в опрокидывании грузовика.

– Движение осуществляется в сторону Самары по реконструируемому участку, в сторону Челябинска по территории АЗС Татнефть. Дорожные службы принимают все меры для оперативного возобновления движение на участке, где произошло дорожно-транспортное происшествие, – передали в сообщении.

Напомним, в Башкирии низовая метель и снежные наносы на дорогах спровоцировали серьезную аварию. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, сегодня под вечер в Иглинском районе столкнулись сразу три грузовые фуры.