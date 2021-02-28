Четыре пациента скончались от коронавируса в Башкирии

Администрация главы опубликовала последние данные по распространению коронавируса в Башкирии. Сегодня, 28 февраля, сообщается о росте числа как заболевших, так и умерших от COVID-19.

За минувшие сутки официально зарегистрировано еще 137 больных коронавирусом. Общее число, по предоставленным данным, достигло 28 581 человек. Умерло от ковида еще четыре человека, всего погибло 273 человека.

Выздоровевшими считаются к настоящему моменту 22 867 человек, 197 – за последние сутки. На лечении пока что остаются 5 441 человек: 243 – в стационарах, 5 198 – лечатся дома.