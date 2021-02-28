На следующей неделе в Башкирии снова ожидается серьезное похолодание

«Башгидрометцентр» сообщил о характере погоды на ближайшие три дня – сегодня, 28 февраля, а также 1 и 2 марта. По прогнозу синоптиков ожидаются метели, гололедица, понижение температуры.

Сегодня, 28 февраля, пообещали гололед и метель, снежные заносы, сильные порывы ветра. Температура воздуха будет -2,-7°, по северу до -12°.

Завтра, 1 марта, ожидается небольшой снег, снежные накаты и гололедица. Ветер по прогнозу северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°, при прояснениях до -23°, днем -8,-13°.

2 марта пройдет небольшой снег, ветер будет слабый, неустойчивый. Температура воздуха ночью -17,-22°, при прояснениях до -27°, днем -8,-13°.