Три человека погибли в ДТП в Башкирии

В ГИБДД по Башкирии проинформировали, что 27 февраля произошло несколько смертельных аварий, которые унесли жизни троих людей. По данным ведомства, ДТП зафиксированы в Бирском и Иглинском районах, а также в Кумертау.

По предоставленным данным, в полдень в Бирском района на 12 километре дороги Емашево-Бирск столкнулся автомобиль «Лада Нива» с 66-летним водителем за рулем и «Лада Калина», которой управлял 60-летний мужчина. В результате происшествия скончался водитель «Калины». Его супруга и водитель второго автомобиля в больнице.

В Кумертау ДТП произошло на 228 километре дороги «Уфа-Оренбург» между «Рено Логан» и «Рено Флюенс». В результате аварии скончался 55-летний пассажир «Рено Логан», не дождавшись приезда скорой помощи. Оба водителя 31 и 30 лет госпитализированы.

В Иглинском районе ближе к вечеру на 1520 километре трассы М5 «Урал» столкнулись грузовики – КамАЗ, груженный чугунными изделиями, и «Вольво» с тремя тракторами «Беларус». От удара 43-летний водитель КамАЗа из Белгородской области скончался на месте происшествия, второй из Тверской области – госпитализирован.