Водителей района в Башкирии предупредили об опасности

Госавтоинспекция Башкирии опубликовала предупреждение об участившихся случаях появления на трассе диких животных. По данным ведомства, речь идет о Краснокамском районе. Одним из таких последний случаев, отметили в ГИБДД, стал факт того, как возле НИколо-Березовки на дорогу внезапно выскочил лось. Водители едва смогли избежать столкновения с ним.

– Дикие животные часто выходят на проезжую часть. Это происходит из-за того, что дороги пересекают пути миграции звереи . Лоси не редко выбегают на дорогу в поисках места проживания, – объясняют специалисты.

В ведомстве пояснили, что избежать столкновения с животным можно при соблюдении скоростного режима. В особенности это актуально в зоне действия знака «Дикие животные». Увидев такой знак, нужно снизить скорость и позволить животному уйти самому, пояснили в ГИБДД.