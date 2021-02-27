Снежный апокалипсис: в МЧС республики снова объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

Снежный апокалипсис уже спровоцировал несколько серьезных аварий Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Снежная буря в Башкирии и не думает утихать. В МЧС Башкирии снова объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. В последний день недели в республике опять ожидается облачность, сильный снегопад, низовые метели и порывистый ветер до 5-10 (ночью и вовсе до 17) метров в секунду. Водителей просят по возможности не выезжать за пределы города, поскольку видимость на трассе снизится до 500 метров, на дороге образуются снежные наносы и гололед.

Утешает лишь то, что аномальные морозы, которые держались всю неделю, наконец, отступили. Ночью синоптики прогнозируют -10; -12 градусов (в северных районах подморозит до -18), а днем столбики термометров покажут -5; -7 градусов.

Напомним, что непогода уже стала причиной смертельной аварией. В Иглинском районе на трассе столкнулись три грузовые фуры, водитель одного большегруза скончался на месте, еще одного увезли в больницу.