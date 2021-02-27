Радий Хабиров рассказал, когда в Уфе откроется хоспис для неизлечимых пациентов

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Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров посетил строительную площадку уфимского хосписа, который возводят за торгово-развлекательным центром «Мега». Строительство учреждения, где будет оказываться паллиативная помощь взрослым и детям, страдающим неизлечимыми заболеваниями, началось еще летом прошлого года и поначалу вызвало недовольство жителей ближайшего микрорайона. Впрочем, конфликт удалось быстро разрешить, и уже первых пациентов хоспис сможет принять этой осенью. Его открытие планируется приурочить ко Дню республики в октябре.

Сам хоспис рассчитан на 60 коек – 40 взрослых и 20 детских, в корпусах есть прогулочные зоны, для маленьких пациентов предусмотрена игровая площадка. Строительство хосписа оценивается в 539 миллионов рублей, которые поступили от благотворителей.

– Мы, по сути, строим современный многопрофильный госпиталь, который откроем ко Дню Республики. Здесь будут особые условия пребывания, в которых нуждаются взрослые и дети. Мы привлекли предприятия, способные оказать проекту благотворительную помощь. Это своеобразная проверка зрелости республиканского бизнеса, его готовности нести определённую социальную ответственность перед регионом, – подчеркнул Радий Хабиров.