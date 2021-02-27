В Башкирии на заснеженной трассе столкнулись три фуры: есть погибший

Фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии низовая метель и снежные наносы на дорогах спровоцировали серьезную аварию. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, сегодня под вечер в Иглинском районе столкнулись сразу три грузовые фуры. Все произошло на 1519 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись три большегруза, после чего одну фуру выкинуло на обочину, а вторую и вовсе отбросило в кювет. По предварительным данным, от полученных травм скончался водитель «КамАЗа», еще один водитель с травмами госпитализирован.

Из-за аварии на трассе образовалась огромная пробка, сейчас на месте происшествия работают дорожные полицейские и медики. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: ГИБДД по РБ

Напомним, что в МЧС Башкирии предупредили: метели и снегопад в республике продолжатся и завтра, поэтому водителям стоит по возможности отказаться от дальних поездок, не выходить на обгон и не превышать скорость в условиях плохой видимости.