В Башстате назвали самый подорожавший продукт в Башкирии

Курица и капуста с ростом цен скоро перейдут в разряд деликатесов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Аналитики «Башстата» рассказали, какие продукты на прилавках в Башкирии подорожали, а какие наоборот – подешевели. Как сообщает издание UfacityNews.ru, за последнюю неделю в республике подскочили цены на некоторые продуктами, а в лидерах оказалась курица. Мороженые и охлажденные тушки кур, в среднем, подорожали на 4 процента и теперь стоят 146,41 рубля. На второе место попала белокочанная капуста – она подорожала до 19,2 рублей за килограмм (+3,5%). Замыкает тройку подорожавших продуктов мороженая рыба, цена на нее выросла, в среднем, на 31,1% - 166 рублей.

Повысились цены и на полукопченые и копченые колбасы (примерно на 2,7%), и черный байховый чай (+2,5% и 955,8 рублей за килограмм соответственно). А вот мясные консервы, пшеничная мука, стерилизованное молоко, сметана, макароны и шоколадные конфеты, напротив, незначительно, но подешевели (примерно на 2,8 – 2,2%).