В Башкирии на берегу озера лежал окоченевший труп сельчанина

Фото: архив "КП"

Страшную находку обнаружили на днях жители села Миндяк Учалинского района. На берегу местного озера Мессали сельчане наткнулись на окоченевший труп местного 60-летнего жителя. Несчастный не дошел каких-то 200 метров до своего дома и очевидно замерз насмерть, поскольку никаких видимых телесных повреждений прибывшие полицейские на теле погибшего не обнаружили. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», смерть несчастного наступила около суток назад, сейчас его тело отправили на судмедэкспертизу, которая и установит, от чего именно скончался сельчанин.

Напомним, похожий случай произошел на днях в Караидельском районе Башкирии. Там местный житель отправился за водой к роднику и, к своему ужасу, обнаружил там тело 46-летней женщины, вмерзшее в лед. По предварительным данным, сельчанка также погибла в результате несчастного случая.