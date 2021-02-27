В Башкирии полностью возобновили движение транспорта на всех трассах

Хотя все ограничения сняты, водителей все равно просят быть максимально аккуратными на дорогах

В Башкирии сняли все введенные ограничения движения транспорта на трассах. Об этом сообщили в Федеральном управлении автомобильных дорог «Приуралье». Напомним, сегодня утром и днем из-за сильного снегопада был запрещен проезд для большегрузов, пассажирских автобусов и такси на некоторых участках трасс М-5 и М-7. Проезд был закрыт рядом с такими населенными пунктами как Северное, Богдановка, Октябрьский, Туймазы, Кандры, Старые Богады, Буздяк, Верхенеяркеево, Асяново, Куккуяново и Кушнаренково.

При этом водителям расслабляться еще рано. В республике сохраняется неблагоприятная погодная ситуация на дорогах: все так же метет низовая метель, а на асфальте образуются снежные наносы.