«Думали, ковид, но оказалось намного страшнее»: уфимец пожаловался, что его мать долго ждет очереди на обследование

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Уфимец Марат М., пожаловался, что его мать, у которой подозревают рак легких с метастазами, не может пройти своевременное обследование, а ведь в борьбе с онкологией самое важное – это своевременно начатое лечение.

Как рассказал мужчина на странице Радия Хабирова в соцсетях, первые странные симптомы у матери появились в январе этого года.

- Мама резко стала задыхаться, появился непреходящий кашель, поднялась температура. Заподозрили ковид, но все оказалось намного страшнее. Исследование от 18 января на КТ выявило опухоль в легком и метастазы в обоих легких, - говорит уфимец.

Попасть на прием в республиканский онкодиспансер женщине удалось только через 10 дней. Осмотрев пациентку, онколог поставил диагноз «новообразование неизвестного характера трахеи, бронхов и легкого», и назначил на 12 февраля КТ, а после и ПЭТ-КТ, но уже на 26 февраля. Возмущенные столь долгим промедлением родственники женщины обратились в Минздрав, после чего обследование удалось провести на несколько дней раньше. После врач заявил о необходимости проведения гистологии, вот только операция назначили на 15 марта, а результаты будут готовы не раньше 25 числа.

- В итоге с момента обращения моей мамы в онкодиспансер пройдет 2 месяца. Хотя согласно приказу Минздрава РФ от 2020 года сроки прохождения обследования должны составлять 10 дней. Это крик души, когда ты не в силах помочь маме и видишь, как ей с каждым днем становится все хуже, - переживает Марат М.

В итоге на обращение мужчины быстро отреагировали представители Минздрава Башкирии, которые пообещали разобраться в ситуации и дать ответ, можно ли провести обследование пораньше.