Жительница Башкирии едва не замерзла вместе с внуками, застряв на заснеженной трассе

Пенсионерка поблагодарила своих спасителей. Фото: "Оренград"

На днях сильнейшие снегопады парализовали движение на некоторых участках трасс. На дорогах образовывались огромные пробки, люди, а иногда и семьи с маленькими детьми попадали в снежную ловушку.

В подобной ситуации оказалась и жительница Башкирии, которая вместе с внуками поехала на машине в Орск. Изначально стояла хорошая погода, но через какое-то время началась сильная метель. В итоге женщина попала в снежный занос и застряла, из-за чего быстро образовалась огромная пробка из 18 машин.

Как сообщает издание «Оренград», на помощь женщине и малолетним пассажирам пришли полицейские, которые вытянули застрявший автомобиль. Из-за сильного шока женщина не могла сама вести машину, поэтому за руль сел полицейский и довез перепуганных пассажиров до ближайшего населенного пункта. После чего полицейский вернулся на место снежного наноса, где помогал выбираться другим застрявшим автомобилистам.