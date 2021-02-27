Радий Хабиров снова изменил указ о режиме повышенной готовности: что изменилось

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 27 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров обновил указ о режиме повышенной готовности в условиях эпидемии ковида. В новой редакции документа появились несколько новых послаблений.

Так, в первую очередь изменения коснулись работы кинотеатров, театров и концертных залов, клубов и дискотек. Теперь они могут работать при строгом соблюдении санитарных норм и при заполняемости не более 85 процентов от общей вместимости.

Хорошие новости и для спортивных болельщиков: футбольные и хоккейные матчи теперь стали доступнее, а зрительские трибуны разрешено заполнять до 85 процентов. А вот массовые (свыше 200 человек) деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия рекомендуется отменить или хотя бы перенести на более позднюю дату.

Напомним, что предыдущие послабления в антиковидном режиме официально отменили обязательное ношение перчаток в магазинах, банках и МФЦ. А вот использование защитных масок вне дома остается обязательным условием.