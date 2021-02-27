В Башкирии на заснеженной трассе произошло смертельное ДТП: есть погибший

Фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии продолжается снегопад. Из-за низовой метели, снежных наносов и гололеда на трассах затруднено движение, возникают аварии. Так, сегодня смертельное ДТП произошло в Бирском районе Башкирии, где на автодороге «Емашево-Бирск» столкнулись ВАЗ-2121 и «Лада Калина». Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 61-летний водитель «Калины» скончался на месте. Его жена, а также водитель второго автомобиля получили серьезные травмы и были госпитализированы. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются дорожные полицейские

Сотрудники МЧС и ГИБДД предупреждают, что в непогоду лучше отказаться от дальних поездок, поскольку видимость на дорогах сильно снижена, а дорожное покрытие покрывается льдом.