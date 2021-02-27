В Башкирии продлили ограничения движения на трассах из-за сильной метели

Из-за низовой метели видимость на трассах сильно снижена Фото: "КП" Архив

В Башкирии продолжается сильный снегопад, видимость на дорогах по-прежнему не превышает 500 метров, поэтому было принято решение продлить еще на 4 часа ограничения движения на отдельных участках трасс М-5 и М-7.

Как сообщили в Федеральном управлении автомобильными дорогами «Приуралье», из-за гололеда и сильной низовой метели до 15.00 ограничено движение на трассе М-5 «Урал» в районе следующих населенных пунктов: Северное, Богдановка, Октябрьский, Туймазы, Кандры, Старые Богады, Буздяк, а также на трассе М-7 «Волга» возле Верхенеяркеево, Асяново, Куккуяново и Кушнаренково. А вот на М-7 возле Исаметово, Волково, Подымалово, Вавилово, а также на трассе Уфа – Оренбург и Западном обходе Уфы ограничения движения сняты.

Напомним, что при ограничении движения запрещается проезд большегрузов, автобусов, такси, а вот проезд легковых автомобилей разрешен.