В Башкирии у 161 ребенка обнаружили опасных паразитов

Часто дети заражаются, играя рядом, соприкасаясь головами Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях региональный Росздравнадзор опубликовал статистику по одному из самых неприятных и очень заразных заболеваний – педикулезу. Как сообщает издание UfacityNews.ru, еще в 2019 году 357 жителей Башкирии подцепили вшей, а в 2020 году этот диагноз был поставлен уже только 220 пациентам. Таким образом, распространение педикулеза снизилось за год на 38 процентов.

Ожидаемо, что большая часть заразившихся педикулезом это дети до 14 лет, поскольку они тесно контактируют друг с другом – во время игры или сна в детском саду, через общие расчески и т.д. Так, в 2019 году опасных кровососущих паразитов нашли у 240 малышей, а в 2020 – только у 161 ребенка. Все-таки регулярные профилактические осмотры в школах и детских садах на педикулез и чесотку дают положительный эффект.