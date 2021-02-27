Под Уфой легковушка влетела под «КамАЗ»: двоих детей и их мать увезли на «скорой»

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Серьезная авария произошла накануне днем в Уфимском районе: на повороте возле деревни Николаевка столкнулись «КамАЗ» и автомобиль «Лада Гранта». От удара отечественная легковушка сильно смялась, поэтому очевидцы, бросившиеся на помощь, не смогли добраться до зажатых внутри людей и вызвали спасателей.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС, спасатели с помощью специнструмента разрезали искореженный металл и помогли выбраться четырем пострадавшим, среди которых были дети 10 и 6 лет. Их вместе с 41-летней матерью, которая находилась на переднем пассажирском сиденье скорая увезла в больницу. 31-летний водитель отделался ушибами и от помощи медиков отказался.