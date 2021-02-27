В Уфе прекращены поиски пропавшей 12-летней школьницы

Где все это время находилась девочка, не уточняется

В Уфе прекращены поиски 12-летней пропавшей школьницы Софии С., которую всю ночь разыскивали волонтеры и полицейские. Радостную новость сообщили волонтеры поисково-спасательной организации «Поиск детей - Уфа». К счастью, с девочкой все в порядке, она уже находится с родителями.

Напомним, об исчезновении ребенка рассказали накануне вечером волонтеры-поисковики: Софья вышла из дома прогуляться и не вернулась. Где именно находилась девочка все это время, вернулась ли домой самостоятельно или ее привели – не уточняется.

Также напомним, что в Уфе продолжаются поиски пропавшей 14-летней Алины С., которая ушла из дома утром 25 февраля и не вернулась. Сейчас девочку ищут полицейские и волонтеры. Собственный источник «КП-Уфа» отметил, что школьница уже не впервые уходит из дома.