Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Башкирии ограничили движение на трассе из-за снегопада

Если метель не прекратится, ограничение могут продлить
Яна БАЗЕКИНА
КомментироватьОставить комментарий
Во время метели ситуация на дорогах становится очень опасной

Во время метели ситуация на дорогах становится очень опасной

Сегодня на Башкирию снова обрушились метель и снегопады. Дороги покрылись ледяной коркой, а видимость снизилась до 500 метров. Чтобы избежать массовых аварий было принято ограничить движения машин и большегрузов на участке трассы М5 «Урал» с км 1194+500 до км 163+000 с 3.30 до 11.00. При этом, если непогода не утихнет, то ограничение движения могут продлить.

Напомним, накануне МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и ураганного ветра, с порывами до 22 метров в секунду. Водителей по возможности просят отказаться от длительных поездок и соблюдать скоростной режим.