В Башкирии ограничили движение на трассе из-за снегопада

Во время метели ситуация на дорогах становится очень опасной

Сегодня на Башкирию снова обрушились метель и снегопады. Дороги покрылись ледяной коркой, а видимость снизилась до 500 метров. Чтобы избежать массовых аварий было принято ограничить движения машин и большегрузов на участке трассы М5 «Урал» с км 1194+500 до км 163+000 с 3.30 до 11.00. При этом, если непогода не утихнет, то ограничение движения могут продлить.

Напомним, накануне МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и ураганного ветра, с порывами до 22 метров в секунду. Водителей по возможности просят отказаться от длительных поездок и соблюдать скоростной режим.