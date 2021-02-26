Глава района сообщил Хабирову, что в Шафраново восстановили подачу воды

Глава Альшеевского района Дамир Мустафин сегодня, 26 февраля, доложил, что в Шафраново, где 300 местных жителей остались без воды, восстановлена ее подача. Авария, напомним, произошла еще 24 февраля, устранить ее планировали 25 февраля, в результате получилось только сегодня к вечеру. Дамир Мустафин сообщил главе республики Радию Хабирову, что по состоянию на 17:00 жители села полностью обеспечены водой.

– Я не зря отправлял к вам вице-премьера Бориса Беляева, потому что поступала противоречивая информация. Прошу оперативно сообщать мне о подобных инцидентах, особенно если нужна наша помощь. Люди не должны по три дня сидеть без воды. Вечером доложите повторно, что сети водоснабжения в Шафраново работают стабильно, прокомментировал Радий Хабиров.

Руководитель региона поручил разобраться, почему было закуплено некачественное оборудование при помощи прокуратуры.