В Уфе объявили срочные поиски пропавшей 12-летней девочки

Фото: Лиза Алерт Башкортостан

Сегодня, 26 февраля, в Уфе пропала 12-летняя София Старцева. Информацию об ее пропаже сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан». В сообщении сказано, что ребенок вышел из дома, и с тех пор о местонахождении ничего неизвестно. Детали не приводятся. Поисковики обратились ко всем с просьбой обращать внимание на детей и помочь в поисках.

Приметы: рост 160 см, крупного телосложения, волосы чёрные, глаза карие.

Была одета: чёрный короткий пуховик, чёрные джинсы, малиновая вязаная шапка, чёрные кроссовки.

Все, кто хочет принят участие в поисках, могут присоединиться к волонтерам сегодня. Прочес местности начнется с 21:00. Координаты места сбора: 54.757831, 55.994633

С собой желающих попросили взять СИЗ, фонари, заряженные телефоны, горячее питье, перекус. Информацию можно уточнить у инфорга поиска Ксении по телефону 89178086808.