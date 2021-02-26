Уфимский врач позвал министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина на прямой эфир

фото: инстаграм

Врач Глеб Глебов, работающий в ковидном госпитале в поселке Зубово, позвал на беседу в прямом эфире министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина. Медик адресовал приглашение чиновнику на своих страницах в соцсетях.

По словам специалиста, как у жителей, так и у него появилось много вопросов касательно проблем здравоохранения и организации медпомощи.

– Мы [с Максимом Забелиным] сможем переговорить по наиболее актуальным вопросам и, возможно, их решить, – отметил Глебов.

Врач предложил подписчикам написать под публикацией беспокоящие их вопросы, которые он задаст министру, если тот согласится выйти в прямой эфир.