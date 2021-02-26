Обвиненного в злоупотреблении полномочиями министра ЖКХ Башкирии отправили под домашний арест

фото: Кировский районный суд

Сегодня, 26 февраля, Кировский районный суд Уфы избрал меру пресечения вице-премьеру и министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву, который накануне был задержан сотрудниками ФСБ. Чиновника, обвиненного в злоупотреблении должностными полномочиями, отправили под домашний арест на месяц и 17 суток – до 11 апреля.

Напомним, Беляев проходит фигурантом по тому же уголовному делу, что и его коллега, министр строительства республики Рамзиль Кучарбаев. Последний сейчас тоже находится под домашним арестом.

По версии следствия, в 2017 году в городе Кумертау чиновники приняли от подрядчика и ввели в эксплуатацию недостроенные очистные сооружения, стоимость которых по госконтракту составила 95 млн рублей. На самом деле объекты не были готовы к использованию и не работают до сих пор. А те самые 95 млн рублей теперь считаются ущербом бюджету региона. Когда инкриминируемое министрам преступление было совершено, Кучарбаев возглавлял управления капстроительства, а Беляев – администрацию Кумертау.