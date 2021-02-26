В Уфе закупают 415 крыс, мышей, кроликов и морских свинок для опытов Фото: Олег ЗОЛОТО

Центр гигиены и эпидемиологии Башкирии закупает 415 лабораторных теплокровных животных для опытов.

Известно, что всего на необычную закупку специалисты центра решили потратить 407 тысяч рублей. На эти деньги купят 220 беспородных мышей, 11 крыс, 55 морских свинок и 30 кроликов. Последние, к слову, должны быть довольно крупные – от 1,5 до 2 кг. Животных будут поставлять с марта и до конца 2021 года равными частями. Впоследствии животных работники центра будут использовать в целях исследования и диагностики.

Поставщиком лабораторных животных выбрали государственную компанию из Ленинградской области. Заявку на конкурс подавал еще один индивидуальный предприниматель, он не смог пройти проверку специальной комиссии.