Минтранс Башкирии пригрозил маршрутчикам штрафами за отсутствие терминалов оплаты

Минтранс будет проводить рейды с другими ведомствами

Минтранс Башкирии сообщил о многочисленных жалобах граждан на отсутствие терминалов безналичной оплаты в салонах маршрутных автобусов. Теперь ведомство собирается проводить массовые проверки общественного транспорта и грозит частным перевозчикам штрафами.

– В 2021 году действуют новые штрафы за нарушения, связанные с онлайн-кассами. Штраф за неприменение ККТ [контрольно-кассовой техники] в 2021 году может оказаться больше суммы невыданного чека, – предупредил Минтранс.

Министерство будет проводить рейдовые мероприятия совместно с налоговой службой, ГИБДД и автодорожным надзором. Водителя и перевозчика в случае отсутствия терминала могут оштрафовать как минимум на 10 тысяч рублей (как должностное лицо) и 30 тысяч рублей (как юрлиц).