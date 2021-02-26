Мужчина умер после того, как полежал на остановке в центре Уфы в мороз Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Неизвестный мужчина умер в машине скорой помощи, после того как его забрали с остановки общественного транспорта в Уфе.

Жуткая история произошла ранним утром 25 февраля. Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что прохожие заметили незнакомца средних лет, который лежал на остановке «Парк Якутова» в центре города в сильный мороз. Для мужчины решили вызвать медиков.

По неизвестным пока причинам, по дороге в одну из городских больниц мужчина скончался. По предварительным данным, у него были признаки обморожения.

Сейчас эксперты устанавливают, из-за чего на самом деле скончался гражданин, лежавший на остановке в такой сильный мороз.