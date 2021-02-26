Из федерального бюджета Уфе выделят еще 1,5 млрд рублей на строительство Восточного выезда

фото: Минтранс РБ

Башкирия вошла в число регионов, которые получат дополнительное финансирование из федерального бюджета на дорожные работы. 1,5 млрд рублей будет предоставлено столице республики Уфе на строительство Восточного выезда. Об этом 26 февраля сообщил региональный Минтранс.

Напомним, Восточный выезд из Уфы на трассу М-5 самый крупный инфраструктурный проект Башкирии. Стоимость объекта оценивается в 33,5 млрд рублей, большую часть денег – почти 20 млрд – выделил федеральный бюджет. Из региональной казны будет потрачено порядка 4,5 млрд рублей. Еще 9,1 млрд рублей – это средства концессионера.

– В настоящее время на объекте задействовано 987 человек и 130 единиц строительной техники, – отметили в Минтрансе. – По состоянию на конец 2020 года процент технической готовности объекта составил 8,6%.

Напомним, Восточный выезд планируется достроить к 2024 году.