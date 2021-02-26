В Курганской области изъяли почти центнер виагры для жителей Башкирии

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В Курганской области задержали фуру с виагрой, которая направлялась в Башкирию.

В местном управлении Роспотребнадзора заявили, что запрещенные к продаже БАДы в Башкирию пытался провезти житель Узбекистана. Изначально груз получили в соседнем Казахстане, и хотели довезти до Казахстана.

В ведомстве отметили, что хитрый шофер использовал некие «технологические возможности автомобиля» - по всей видимости он спрятал 98 кг немаркированной виагры в кузове автомобиля. Правду об «особом» грузе выяснили во время осмотра грузовика на границе России и Казахстана.

В итоге суд признал водителя виновным в административном правонарушении. Виагру у горе-перевозчика изъяли, в скором времени ее уничтожат.