В Уфе без вести пропала 14-летняя девочка

фото: соцсети

В Уфе без вести пропала 14-летняя Алина С.. Об этом сообщил поисковой отряд «Лиза Алерт». Близкие школьницы также обратились за помощью к полицейским. Ориентировку на нее распространяют по отделам МВД.

По предварительным данным, Алина вышла из дома в 8 часов утра 25 февраля и спустя сутки так и не вернулась домой. После этого на связь с родственниками и друзьями она не выходит. По данным собственного источника "КП-Уфа", ранее девочка уже пропадала.

Приметы пропавшей: на вид – 15-16 лет, рост – 168 см, среднее телосложение, карие глаза, русые волосы до плеч, на носу – пирсинг (как на фото).

фото: соцсети

Последний раз была одета в черной пуховик «Nike» ниже колен, розовый свитер с капюшоном, черные джинсы и ботинки, при себе имела сиреневый школьный рюкзак.

Всех, кто знает о местонахождении Алины или заметил ее на улице, просят позвонить по одному из номеров: 02, 112 или 8(800)700-54-52 (горячая линия «Лиза Алерт»).