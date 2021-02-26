Парламент Башкирии законодательно ужесточил требования к помощникам депутатов

Разработать новый закон парламент побудила «деятельность отдельных помощников депутатов, которые стали злоупотреблять своими полномочиями»

25 февраля парламент Башкирии принял закон о помощниках депутатов. Новая норма четко обозначает их статус, регламентирует права и предъявляет новые требования.

По словам спикера Госсобрания-Курултая Константина Толкачева, разработать новый закон парламент побудила «деятельность отдельных помощников депутатов, которые стали злоупотреблять своими полномочиями» и действовать в личных интересах. Такое поведение, заявил парламентарий, бьет по репутации как отдельного депутата, так и всего заксобрания. В случае нарушения этики человеку запретят исполнять функции помещика депутата.

В новом законе также прописано, что гражданин не может быть помощником одновременно двух и более депутатов, моложе 18 лет, иметь судимость или иностранное гражданство. Помощникам запрещено разглашать персональные данные граждан и любую тайну, охраняемую законом. Кроме того, им нельзя использовать статус в личных интересах и целях, не отвечающих интересам избирателей.