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Общество

Парламент Башкирии законодательно ужесточил требования к помощникам депутатов

Соответствующий закон был принят накануне
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Разработать новый закон парламент побудила «деятельность отдельных помощников депутатов, которые стали злоупотреблять своими полномочиями»

Разработать новый закон парламент побудила «деятельность отдельных помощников депутатов, которые стали злоупотреблять своими полномочиями»

25 февраля парламент Башкирии принял закон о помощниках депутатов. Новая норма четко обозначает их статус, регламентирует права и предъявляет новые требования.

По словам спикера Госсобрания-Курултая Константина Толкачева, разработать новый закон парламент побудила «деятельность отдельных помощников депутатов, которые стали злоупотреблять своими полномочиями» и действовать в личных интересах. Такое поведение, заявил парламентарий, бьет по репутации как отдельного депутата, так и всего заксобрания. В случае нарушения этики человеку запретят исполнять функции помещика депутата.

В новом законе также прописано, что гражданин не может быть помощником одновременно двух и более депутатов, моложе 18 лет, иметь судимость или иностранное гражданство. Помощникам запрещено разглашать персональные данные граждан и любую тайну, охраняемую законом. Кроме того, им нельзя использовать статус в личных интересах и целях, не отвечающих интересам избирателей.