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Коронавирус Covid-19

Минздрав Башкирии назвал число медиков, умерших от коронавируса

Всего ковидом переболело около 8 тысяч работников системы здравоохранения
Владислав КАЗАНЦЕВ
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13 медработников скончались после того как заразились коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей

13 медработников скончались после того как заразились коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии с начала пандемии коронавирусом переболели 8 тысяч медиков. 31 работник системы здравоохранения скончался, 13 из них умерли, заразившись при исполнении трудовых обязанностей. Об этом со ссылкой на данные Минздрава республики сообщило издание UfacityNews.ru.

В ведомстве пояснили, что факт наступления смерти медика от COVID-19 подтверждает врачебная комиссия. В случае, если летальный исход после инфицирования при исполнении обязанностей будет доказан, семья работника лечебного учреждения может получить по линии специальную страховую выплату - около 2,7 млн рублей.