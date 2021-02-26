Минздрав Башкирии назвал число медиков, умерших от коронавируса

13 медработников скончались после того как заразились коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии с начала пандемии коронавирусом переболели 8 тысяч медиков. 31 работник системы здравоохранения скончался, 13 из них умерли, заразившись при исполнении трудовых обязанностей. Об этом со ссылкой на данные Минздрава республики сообщило издание UfacityNews.ru.

В ведомстве пояснили, что факт наступления смерти медика от COVID-19 подтверждает врачебная комиссия. В случае, если летальный исход после инфицирования при исполнении обязанностей будет доказан, семья работника лечебного учреждения может получить по линии специальную страховую выплату - около 2,7 млн рублей.