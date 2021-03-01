«Вид рака очень агрессивный»: молодой уроженке Башкирии, борющейся с онкологией, стало хуже

Юлия верит, что обязательно скоро поправится и снова начнет путешествовать по миру

В прошлом году «КП-Уфа» писала о непростой истории молодой уроженки Стерлитамака Юлии Юрковой. В 25 лет цветущая красивая девушка столкнулась со страшной болезнью – раком молочной железы. Все началось с того, что Юлия обнаружила у себя странную шишку, когда мылась в душе, но решила, что это обычная киста – ведь ни боли, ни других неприятных симптомов не было. В итоге на прием к врачу девушка попала только спустя полгода – тогда и выяснилось, что безобидное с виду образование – это раковая опухоль.

Несколько операций, более 20 «химий» - за плечами у Юлии длинный и трудный путь борьбы с болезнью, но девушка не сдается. Она даже временно перебралась в Москву, чтобы не прерывать лечение, но пока рак не отступает. В феврале девушка прошла обследование, и его результаты оказались неутешительными.

- Обнаружились метастазы в одном ребре и грудной клетке, а я негодовала, почему у меня так болит спина в последнее время, что не могу спать. В общем, динамика вновь отрицательная. Сейчас опять поменяли лечение, химия не реагирует на опухоль, вид рака очень агрессивный , - рассказала Юлия подписчикам в своих социальных сетях.

Впрочем, девушка и не думает унывать, отмечает, что самочувствие и настроение в норме, а именно позитивный настрой – и есть залог успешного лечения. Сейчас Юлия собирается обратиться к другим специалистам, которые, возможно, подскажут другую тактику лечения.