В Башкирии за день от коронавируса скончались 4 человека

Суточный прирост инфицированных в республике составил 140 человек

В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще 4 человека. Общее число жертв инфекции с начала пандемии достигло 269. Об этом 26 февраля сообщил региональный оперштаб.

Всего в регионе зарегистрировано 28 305 случаев COVID-19. Суточный прирост инфицированных составил 140 человек. Выздоровело при этом 22 515 жителей, 183 из них – за прошедшие 24 часа.

На учете как активные носители коронавируса прямо сейчас находятся 5 521 жителя Башкирии: 236 лежат в больницах, 5 285 переносят болезнь в легкой форме у себя дома.