Уфимец 8 лет не платил алименты ребенку и попал в колонию строгого режима

Ранее мужчину уже арестовывали за неуплату алиментов

Кировский районный суд Уфы посадил 37-летнего мужчину на 7 месяцев в колонию строгого режима, потому что он 8 лет не платил алименты своему ребенку. Об этом сообщила прокуратура Башкирии.

– Обвиняемый должен ежемесячно уплачивать алименты на содержание своего ребенка, проживающего с матерью. Однако с декабря 2012 по август 2020 года он не исполнял свои обязательства, – рассказали в надзорном ведомстве.

За 8 лет общая сумма задолженности мужчины перед своим ребенком превысила миллион рублей. Свою вину на суде он признал.

В прокуратуре отметили, что ранее уфимца уже арестовывали на 10 суток за неуплату алиментов, а также неоднократно судили за кражи.