Студентка из Башкирии стала жертвой алчного дяди прямо в своем доме

У 19-летней студентки из Башкирии украли ноутбук прямо в ее доме – стражи порядка задержали дядю девушки.

Известно, что неприятная история произошла днем 24 февраля в Туймазах. В полицию обратилась девушка, которая заявила, что из ее дома кто-то украл ноутбук. Полицейским довольно быстро удалось выяснить, что главным подозреваемым оказался 28-летний дядя потерпевшей.

Источник «КП-Уфа» сообщил, что вскоре мужчину доставили в отдел, где он во всем признался. Мужчина нигде официально не работает, а ранее был судим за кражу и мошенничество. По факту очередного уголовного преступления полицейские возбудили уголовное дело.