Что сказал Боб Хартли о Хартикайнене после третьего поражения от «Салавата Юлаева» Фото: Рустем АХУНОВ

После матча с «Салаватом Юлаевым» тренер «Авангарда» Боб Хартли признал, что Теему Хартикайнена невозможно остановить.

Накануне в Балашихе проходил один из заключительных матчей «регулярки» КХЛ. «Салават Юлаев» одержал победу над омским клубом со счетом 2:1. Примечательно, что обе шайбы в ворота хозяев забросил нападающий Теему Хартикайнен.

После матча главного тренера «Авангарда» спросили о действиях финского нападающего команды из Уфы.

- Он меня не раздражает. Итог сделал Хартикайнен. Его невозможно остановить. У него за матч два броска – и два гола, - признался Хартли.

Похвалу тренера подтверждает и статистика самого игрока. По итогам сезона (у «Салавата Юлаева» осталась одна выездная игра против «Локомотива») Хартикайнен занимает вторые места в списках лучших бомбардиров и снайперов КХЛ.